Конь президента Туркменистана попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ахалтекинский конь смог на задних ногах пройти дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды.

Ахалтекинский конь, принадлежащий президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, смог на задних ногах пройти дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды. Это послужило поводом внести достижение в Книгу рекордов Гиннесса, передает CA-NEWS.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, это почти в два раза быстрее прежнего рекорда этого же коня, поставленного в 2016 году.

Были ли другие претенденты на этот мировой рекорд издание не уточняет.

Достижение зафиксировала представитель Книги рекордов Гиннесса — Шейда Субаши-Гемиджи, месяц назад задокументировавшая другой рекорд — 1 июня на стадионе «Ашхабад» прошел самый массовый просветительский урок по велоспорту в мире. В нем приняло участие 3246 человек.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса были занесены и другие достижения Туркменистана: гигантская скульптура головы лошади над Олимпийским стадионом, центр водных видов спорта, построенный в олимпийском городке, самая большая в мире юрта, телецентр с самой большой в мире звездой, новый аэропорт с самым большим в мире изображением туркменского орнамента, самое большое в мире закрытое колесо обозрения и ряд других.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!