Марадона назвал имя самого талантливого футболиста

По словам Марадоны, для всех стал ударом тот момент, когда Роналдо получил травму в Риме

Чемпион мира по футболу Диего Марадона назвал имя самого талантливого игрока всех времен. Легендарный аргентинец считает, что им мог бы быть бразилец Роналдо, если бы не его здоровье, сообщает Мир 24.

По словам Марадоны, для всех стал ударом тот момент, когда Роналдо получил травму в Риме, играя за миланский «Интер» против «Лацио» на Кубке Италии.

«Я увидел его лицо и сказал: Господи, не лишай нас возможности наблюдать за игрой этого великого футболиста!», – рассказал аргентинец.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Ему удавалось долго держать рекорд по количеству голов на мундиалях. Перед финалом Кубка Италии он получил травму связок колена и пропустил около двух лет футбольной жизни. Бразилец вернулся на поле в 2002 году и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Второй раз нападающий повредил колено, выступая за «Милан».

Проблемы со здоровьем преследуют и самого Марадону. Но несмотря на это он посетит матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины. Встреча команд состоится 30 июня в Казани. Старт в 17:00 по московскому времени.

Диего Марадона считает аргентинскую команду фаворитом. При этом он назвал Францию – сегодняшнего соперника аргентинцев – одним из главных кандидатов на победу в мундиале. Особенно он отметил нападающего Антуана Гризмана и вратаря Уго Льориса.