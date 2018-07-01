Житель Канн забыл в проданном старом комоде 180 тысяч евро

Вспомнивший о спрятанных в комоде сбережениях продавец не сумел догнать похитителей и был вынужден обратиться в полицию.

Житель французских Канн забыл в проданном старом комоде собственные сбережения в размере 180 тысяч евро, отказавшиеся возвращать сумму покупатели предстанут перед судом за кражу, сообщает РИА Новости.

По данным Nice Matin, готовящийся к переезду 60-летний француз в минувшие выходные разместил объявление о продаже за 100 евро старого комода на сайте Le Bon Coin. В воскресенье, 24 июня, за мебелью приехал сожитель покупательницы и грузчик. На лестничной клетке они случайно выронили один из ящиков комода, где обнаружили 180 тысяч евро.

Как пишет Parisien, мужчины забрали деньги и, бросив комод, скрылись с места происшествия. Между тем покупательница объявила об отмене сделки. Вспомнивший о спрятанных в комоде сбережениях продавец не сумел догнать похитителей и был вынужден обратиться в полицию.

Французские правоохранительные органы при помощи камер видеонаблюдения восстановили ход событий и провели обыски в квартире покупательницы и ее сожителя. В результате полицейские обнаружили только часть из украденных средств — 138 тысяч евро, остальное пара уже успела потратить.

Как пишет издание, 5 декабря пара предстанет перед судом за кражу и хранение краденого.

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