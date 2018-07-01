Страны Евросоюза предлагают Германии помощь в выселении мигрантов

Об этом сообщают СМИ.

Более 10 стран ЕС заявили о готовности участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах Евросоюза, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

В распоряжении издания оказался документ под названием "Больше порядка и организации в миграционной политике", распространенный среди лидеров СДПГ и ХСС и председателей их фракций в бундестаге. В документе перечислены итоги саммита ЕС по миграции, прошедшего 28-29 июня в Брюсселе.

Среди прочего в документе сообщается, что такие страны, как Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Швеция, Венгрия, Польша и Чехия, выразили согласие на участие в ускоренной высылке беженцев из ФРГ.

Однако, как отмечает журнал, позднее власти двух стран из этого списка – Чехия и Венгрия – опровергли информацию о своем участии в договоренности. Кроме того, в пятницу вечером представитель МИД Польши заявил агентству Рейтер, что никаких соглашений по поводу высылки мигрантов из ФРГ достигнуто не было.

Кроме того, в документе канцлер Германии Ангела Меркель предложила размещать беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС, в специальных центрах на территории ФРГ.

Одним из основных вопросов повестки дня саммита Евросоюза в Брюсселе стала проблема мигрантов. Документ по проблемам миграции, одобренный ранее лидерами ЕС по итогам девяти часов переговоров, предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание центров контроля мигрантов в Европе.

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