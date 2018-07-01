Казахстан празднует Национальный День домбры

Праздник был учрежден Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева.

В воскресенье, 1 июля, Казахстан впервые празднует Национальный день домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник был учрежден Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева. В этой связи по всей стране будут проходить праздничные мероприятия. Он будет отмечаться каждый год в первое воскресенье июля, в этом году праздник выпадает на 1-е число.

В Астане 1 июля на площади у монумента «Қазақ Елі» пройдут народные гуляния, здесь будут установлены юрты и музей казахских национальных музыкальных инструментов. В музее будут выставлены инструменты, на которых играли великие личности, музыканты, такие как Курмангазы, Дина Нурпеисова, Ахмет Жубанов и другие. В остальных юртах, которые будут расположены вокруг, будут представлены другие казахские национальные инструменты. Здесь же музыканты будут исполнять народные произведения, продемонстрируют искусство ортеке.

Между тем, выступить на сцене и продемонстрировать свое умение игры на домбре может каждый желающий. Главное требование - уметь наизусть исполнять 5 кюев - «Көңіл ашар», «Адай», «Балбырауын», «Ерке Сылқым», «Сарыарқа». На сегодняшний день для участия в концерте в честь празднования Национального Дня домбры в Астане уже зарегистрировалось более 1300 участников.

В Алматы гости города, в том числе иностранцы, часто посещают Музей народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа. Здесь можно увидеть инструменты, на которых играли прославленные музыканты - Курмангазы, Дина, Акан сери и Биржан сал, Махамбет Отемисулы, Нургиса Тлендиев, Ахмет Жубанов и другие. Для домбры в музее отведено два больших зала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!