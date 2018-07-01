В Шотландии нашли самого толстого ежа и решили посадить его на диету

Арбакл весит около двух с половиной килограммов и уже не может сворачиваться в шарик.

Центр спасения зверей в Абердиншире обнаружил ежа, который, по мнению специалистов, может считаться одним из самых тяжелых в Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Upi.

Прошлой осенью один из местных жителей начал подкармливать ежа, который с тех по постоянно приходил к своему благодетелю. Незаметно для мужчины, еж, которого он назвал Арбакл, из-за лишнего веса стал передвигаться с большим трудом и больше не смог сворачиваться в шар.

"Арбакл весит около двух с половиной килограммов, что в четыре раза больше веса среднего ежа в это время", — заявили в центре спасения и подчеркнули, что без диеты у животного нет шанса выжить в дикой природе.

Специалисты планируют уменьшить количество корма для ежа, а также разбрасывать ее, чтобы мотивировать Арбакла к физической активности.

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