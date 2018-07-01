Иран расценил просьбу Трампа по нефти как предложение выйти из ОПЕК

Ранее президент США предложил Саудовской Аравии увеличить добычу нефти.

Иран расценивает просьбу президента США Дональда Трампа к Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти как предложение Эр-Рияду выйти из ОПЕК, заявил представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в Twitter, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах двух миллионов баррелей.

"Отбросив тот факт, что Саудовская Аравия не располагает мощностями по наращиванию объема добычи сырой нефти, это требование можно было бы расценить как приказ Королевству выйти из ОПЕК", — приводит слова Ардебили агентство Shana.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Причем 22 июня Трамп в своем Twitter призывал страны ОПЕК существенно увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены.

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