Кержакова: «Я наркоманка! Поэтому Саша забрал сына»

Скандал в семье футболиста и дочери питерского сенатора, несколько дней назад ставший достоянием общественности, сегодня получил неожиданное продолжение. Милана Тюльпанова объявила, что уже долгое время страдает от наркотической зависимости. По словам 24-летней девушки, именно это стало настоящей причиной, по которой супруг забрал у нее их общего ребенка.

Связаться с наркотиками, по словам Кержаковой, ее вынудило горе – смерть любимого папы, политика Вадима Тюльпанова, погибшего весной прошлого года.

«Хочу признаться во всем! Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом… Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся. Но в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое, наверное не один мужчина не выдержит. Мне очень помогала Яна Рудковская, давала мудрые советы! Она, как и еще несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью, но я от всех них скрывала то, что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни», – призналась Милана.

Молодая мама также заявила, что оклеветала своего мужа в порыве эмоций. Сегодня Милана впервые за долгое время смогла увидеть годовалого Артемия, а после этого сделала сенсационное признание.

Кержакова не только извинилась перед теми, кого ввела в заблуждение, но и пообещала после выздоровления создать Фонд помощи тем, кто попал в такую же сложную жизненную ситуацию, и, как она сама, не смог справиться с личным горем.

«Я оказалась слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации, которая есть. Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не выздоровлю, Теме лучше жить с папой. Я искала поддержку, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали. Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей, позвонила и извинилась перед Яной, которой не наплевать, и которая единственная поддержала Сашу, и призвала меня признаться во всем! Я обещаю, что я выкарабкаюсь, я справлюсь, а когда я полностью излечусь, я создам Фонд помощи женщинам, которые попали в подобную ситуацию, чтобы им не наливали и не подсыпали как добрые «подружки», толкая их в большую пропасть», – написала Милана.

Напомним, дочь сенатора Вадима Тюльпанова стала второй женой футболиста Александра Кержакова. Они поженились летом 2015 года, грандиозную свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге. 10 апреля прошлого года Милана и Александр стали родителями – на свет появился мальчик Артемий. А за неделю до этого ушел из жизни любимый папа Миланы – Вадима Альбертовича не стало 4 апреля 2017 года.

Источник