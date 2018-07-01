В ЗКО утонул 57-летний мужчина

Погибшего нашли лишь спустя сутки.

Мужчина утонул 29 июня на озере в поселке Серебряково, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал «Мой город».

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что тело мужчины было найдено спустя сутки.

- 30 июня в 9.00 в п. Серебряково на озере Сәт спасатели извлекли из воды тело мужчину 1961 года рождения, который 29 июня в 9.00 утонул во время купания в необорудованном для этого месте. В поисках были задействованы 4 работника, 1 единица техники и 1 плавсредство ОСО ДЧС ЗКО, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО.

В ДЧС предупреждают, чтобы жители области купались только в специально отведенных для этого местах.

Детям младшего школьного возраста нельзя посещать водоемы без родителей или старших. Находясь у водоема необходимо соблюдать несложные правила поведения:

- купайтесь только в безопасных и разрешенных местах, не нарушайте установленных правил;

- при отсутствии пляжа, купальни, водной станции выбирайте чистый песчаный берег с ровным дном;

- нельзя стоять и играть там, откуда можно упасть в воду;

- не умея плавать, нельзя заходить в воду далеко от берега;

- не нужно нырять в незнакомых местах, так как на дне могут оказаться опасные предметы;

- те, кто умеет плавать, не должны заплывать за буйки.

- Кроме того, дети любят кататься на самодельных плотах, надувных матрасах и камерах. Это также таит в себе опасность. Самодельный плот может в любой момент перевернуться, а надувные матрасы и камеры может ветром унести далеко от берега, к тому же в самый неподходящий момент, они могут лопнуть.

Каждый ребенок с помощью взрослых должен научиться плавать. И конечно, у воды дети ни на секунду не должны оставаться без присмотра, предупреждают в ДЧС ЗКО.

Также при катании на лодке нельзя в ней баловаться, раскачивать ее, вставать и меняться местами, перегибаться через борт. Недопустимы игры в водоемах с удержанием «противника» под водой, так как человек может захлебнуться.

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