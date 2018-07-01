Стало известно, когда Головкин и «Канело» встретятся лицом к лицу

Отношения между боксерами накаляются по мере приближения поединка.

Журналист Boxingnews24.com Хуан Флорес прокомментировал не самые теплые отношения между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом в преддверии их очного поединка, сообщает Sports.kz.

«„Канело“ больше не хочет быть сердечным с Головкиным. Он действительно не хочет иметь ничего общего с ним до недели боя. Это означает, что до последней недели, когда они соберутся на итоговую пресс-конференцию, чтобы обсудить бой 15 сентября, не будет никаких дуэлей взглядов. Со всей рекламой с прошлого боя им не нужен лишний хайп перед рематчем 15 сентября. Боксерская публика уже знает бойцов достаточно хорошо, и заинтересовывать фанатов не потребуется», — пишет автор.

Первый поединок «Канело» — GGG в сентябре прошлого года завершился спорной ничьей. На второй бой букмекерская контора Profit Betting предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.61, победа Альвареса — 2.57, ничья — 21.5.