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В Японии к 2020 году могут появиться беспилотные летающие автомобили

Таким образом решится проблема пробок на дорогах.

Фото : © Flickr / foooomio1 июля 2018, 09:36

Правительство Японии намерено в 2018 году создать консультационный совет для изучения и разработки необходимой базы с целью практического использования беспилотных летающих автомобилей к 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Иомиури".

В статье отмечается, что внедрение подобных транспортных средств может помочь частично решить проблему пробок на дорогах в крупных городах. Кроме этого, летающие автомобили могут быть использованы при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Предполагается, что беспилотный летающий автомобиль будет осуществлять вертикальный взлет и посадку, совершать передвижение на высоте около 150 метров со скоростью до 200 километров в час.

В последнее время японские компании активно участвуют в экспериментальных проектах с участием беспилотных автомобилей. В частности, в августе 2017 года японские власти не исключили, что к Олимпиаде 2020 года на городских улицах будут задействованы беспилотные такси.


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