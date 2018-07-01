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Болгарию назвали самой быстро исчезающей страной мира

Число жителей Болгарии — менее семи миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Фото : © Flickr/Klearchos Kapoutsis1 июля 2018, 10:01

Отмечается, что ещё в 1985 году население страны составляло почти девять миллионов человек (8 948 649). Таким образом, за последние 33 года число жителей сократилось на два миллиона — с девяти до семи.

Как отметил болгарский академик Пётр Иванов, его страна сейчас находится "в клинической демографической смерти, она умирает".

— Мы самая быстро исчезающая нация в мире, — добавил Иванов.

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