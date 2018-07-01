В ЗКО ко дню 20-летия Астаны построили две школы

Кроме того, в сельской школе появился первый класс IT.

В честь 20-летия столицы Казахстана - Астаны - в Западно-Казахстанской области построены две школы. А также открыт первый IT-кабинет в одной из школ села Дарьинское Зеленовского района.

В рамках программы «Нұрлы жол» в г.Уральске завершено строительство школы в с.Деркул на 600 мест и продолжается строительство школы на 900 мест в п.Зачаганске микрорайона Сарытау областного центра.

За счет средств компании КПО б.в. построена еще одна школа на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района.

Также сдан в эксплуатацию пришкольный интернат на 100 мест в селе Казталовка Казталовского района.

За счет средств местного бюджета продолжается строительство оздоровительного лагеря на 48 мест в с.Сары Омир Теректинского района, пришкольного интерната на 70 мест в с.Сайхин Бокейординского района. Кроме этого, начато строительство музыкальной школы в с.Казталовка Казталовского района.

За счет средств республиканского бюджета завершилось строительство школы на 300 учащихся с интернатом на 100 мест в с.Дарьинское Зеленовского района.

- Школа построена в соответствии с современными требованиями к учебному процессу. Здесь есть оборудованный спортивный, актовый залы, столовая, библиотека с читальным залом, спецкабинеты по химии, биологии, физике. В строительстве использовались материалы казахстанского содержания, - говорит руководитель ДСК "ОтделСтрой" Валентина Михно.

Школа с государственным языком обучения распахнет свои двери в новом учебном году. Рядом с ней построен интернат на 100 мест, в котором будут проживать ученики 10-11 классов из 5 сельских округов Зеленовского района. Так, в текущем году в регионе построены два школьных интерната для качественного образования учащихся. Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил возродить пришкольные интернаты в регионах. Таким образом, считает Президент, решится вопрос с доступностью образования для школьников из упраздненных сел или населенных пунктов, где школа малокомплектная.

- Выполняя также поручения Главы государства по развитию цифровых технологий, реализуя проект партии "Нур Отан", в новой школе будет функционировать первый IT-класс из 15 планируемых по области. В г.Уральске такие классы будут установлены в трех школах. Еще 12 IT-классов откроются во всех районах области, - отметил аким области Алтай Кульгинов.

Также аким области в рамках рабочей поездки по региону посетил новую школу в с. Шабдаржап Акжаикского района.

- Сейчас строительные работы завершены, благоустраивается и озеленяется пришкольная территория. Мебель, все оборудование для кабинетов приобретены в Казахстане у местных производителей, — сообщил директор ТОО «СКФ «Наурыз» Азамат Губайдуллин.

- В нашей школе трудятся 35 учителей. В этом году впервые в истории школы у нас выпустились 3 обладателя знака "Алтын белгі" из 8 выпускников. Теперь у нас есть кабинет робототехники, столовая, новая площадь "Рухани жанғыру" - говорит директор Харькинской средней школы Акжаикского района Бекзат Имангалиева.

- В этом году для всех 228 малокомплектных школ области за счет средств местного бюджета будут приобретены 567 единиц компьютеров –трансформеров Bilimbook. Это кабинеты новой модификации, оборудованные интерактивной доской с проектором и сенсорными ноутбуками-трансформерами BilimBook для индивидуального пользования учениками, - отметил аким области А.Кульгинов.

В контент компьютера-транс­формера включено более 40 тысяч интерактивных уроков, порядка миллиона видео­анимаций, не менее 30 тысяч тестовых вопросов. Он содержит четыре образовательных ресурса: BilimLand – универсальная образовательная платформа, iTest – виртуальный тренажер подготовки к ЕНТ и КТА, iMektep – полный курс программы начальной школы, Twig-Bilim – комп­лекс из более чем 1 500 увлекательных познавательных фильмов. Все перечисленные ресурсы будут представлены на казахском, русском и английском языках.

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