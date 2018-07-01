Родившимся 1 июля в Астане детям подарили по домбре

Первый подарок для новорожденных горожан преподнес акимат.

Свой первый подарок – домбру – получили дети, раньше всех родившиеся 1 июля в Астане. Столичная Ассамблея народа Казахстана при содействии городского акимата провела в двух перинатальных центрах благотворительную акцию «Бабалардың көзіндей қасиетті Домбыра», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Акция приурочена к Национальному дню домбры, который указом Главы государства, начиная с этого года, будет отмечаться в первое воскресенье июля.

По словам организаторов, главная цель проводимого мероприятия – дальнейшая консолидация общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры через популяризацию казахского национального инструмента – домбры. Всего в столичных перинатальных центрах с 00:00 до 09:00 родилось 29 детей.

«Я очень рада, что мой ребенок появился именно в этот день. Большое спасибо за внимание, за такой неожиданный подарок – домбру. Для казахов этот музыкальный инструмент всегда был священным», – сказала Жибек Аканак.

Праздничные мероприятия сегодня пройдут по всей стране. В Астане в этот день на площади у монумента «Қазақ Елі» пройдут народные гулянья, здесь установят юрты и музей казахских национальных музыкальных инструментов. В музее будут выставлены инструменты, на которых играли великие личности, музыканты. Кроме того, на площади пройдет массовый концерт домбристов.

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