Казахстанец пробежит марафон в Сан-Франциско для помощи детям-аутистам

Забег предстоит на дистанцию 42 км.

Азат Сембаев из Семея решил посвятить 42-километровый забег благотворительности: он надеется привлечь желающих помочь деткам с аутизмом и другими психоневрологическими нарушениями, передает ИА «NewTimes.kz».

Сообщение Азата процитировала Гуля Жакупова, сопроводив его напутственными словами.

«29 июля наш земляк, Азат Сембаев, родом из славного города Семея, бежит марафон в Сан-Франциско! Азат решил посвятить свой 42-километровый забег благому делу в родном городе. Давайте поддержим нашего земляка! Классного забега, Азат!» — написала Гуля Жакупова.

Сам казахстанец рассказал о своей инициативе подробнее.

«Дорогие друзья, в связи с предстоящим марафоном в Сан-Франциско 29 июля я решил организовать сбор благотворительных средств в поддержку детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими психоневрологическими нарушениями. Мне нужна ваша поддержка! Вырученные средства будут направлены в общественный фонд «Особенный мир» и их коррекционный центр «Жарқын болашақ». Информация о фонде есть в инстаграме @zharkynbolashak. Данная благотворительная организация была основана в 2014 году в моем родном городе Семей с целью создания и развития системы помощи детям с психоневрологическими нарушениями и различными ограниченными возможностями. С момента открытия фонда проделано немало работ, на данный момент в центре оказывают помощь 35 детям и их родителям. Однако многие цели еще не достигнуты, и фонду необходимы средства на развитие инфраструктуры», — рассказал Азат.

При этом планы у центра и у самого Азата весьма амбициозные.

«Ваши пожертвования будут направлены на создание инклюзивного класса для детей с РАС на базе средне-образовательной школы, ресурсного центра для родителей детей с РАС, а также оборудование и текущие операционные расходы коррекционного центра. Все расходы, связанные со сбором средств, включая банковские комиссии и прочие логистические издержки, будут покрыты мною лично, потому все ваши средства пойдут на благотворительность. Помогите мне помочь детям победить аутизм! Спасибо!» — пишет Азат.

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