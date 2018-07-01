Назарбаев посетил концерт домбристов в Астане

На сцене выступили две тысячи музыкантов.

В Астане начали праздновать национальный день домбры. Более двух тысяч музыкантов играют на домбре в едином оркестре у площади монумента «Қазақ елі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самое массовое одновременное исполнение известных композиций посетил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Под руководством дирижера Айткали Жайымова домбристы исполнили кюи «Көңіл ашар», «Адай», «Балбырауын», «Ерке Сылқым» и «Сарыарқа».

Ранее сообщалось, что в Астане в рамках празднования Дня домбры каждый умеющий играть на инструменте может принять участие в концерте «Домбыра - асыл мұра». Самому маленькому участнику 7 лет, самому старшему - 75.

В концерте принимают участие известные музыканты, общественные и государственные деятели, в том числе депутат Мажилиса Парламента РК Бекболат Тлеухан, руководитель управления культуры и спорта города Астаны Болат Мажагулов, заслуженная артистка Казахстана Айгуль Улкенбаева, дирижер Арман Жулдебаев, группа «Бастау», «Серпер», «Асыл тобы», «Музарт», Асылбек Енсепов и другие.

На сцену также выйдут артисты Казахского государственного оркестра национальных инструментов имени Курмангазы, фольклорно-этнографического оркестра национальных инструментов «Отырар Сазы», оркестра национальных инструментов Государственной академической филармонии города Астана, академического оркестра народных инструментов имени Таттимбета, оркестра народных казахских инструментов города Актау.

Вклад в проведение масштабного праздника внесли музыканты государственных филармоний городов Атырау, Уральск, Актобе, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Костанай и артисты Жамбылской области.

Помимо пяти кюев, перечисленных выше, участники концерта исполнят композиции Нургисы Тлендиева «Ата толғауы» и «Махамбет», Курмангазы «Серпер» и «Саранжап», Даулеткерея «Көроғлы» и «Қыз Ақжелең», Дины Нурпеисовой «16-шы жыл». Под занавес мероприятия ожидается выход на сцену группы «Асыл» и любимцев публики - группы «Музарт».

Помимо концерта в честь Национального Дня домбры в Астане на площади у монумента «Қазақ елі» были установлены юрты с выставкой прикладного искусства. Кроме того, на один день в Астане открылся музей домбры. Специально в честь праздника в столицу привезли экспонаты из Музея казахских народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа, который является единственным в своем роде по всему Казахстану. В фонде музея имеется около 1200 уникальных музыкальных инструментов как казахского, так и других тюркских народов.

В Астане, кроме множества видов домбры, были представлены саз сырнай, ускирик, шанкобыз, муйиз сырнай, бугышак, дудыга, токылдак, сыбызгы, дангыра, кол дабыл, дауылпаз, шындауыл, кос дункильдек, шертер, жетыген, кобыз, адырна. Посетители экспозиции смогут воочию увидеть инструменты, на которых играли великие личности, музыканты, такие как Курмангазы, Дина Нурпеисова, Ахмет Жубанов, Махамбет Отемисов, Биржан сал, Есбай Балустаулы, Акан cepi, Абай Кунанбаев, Жамбыл Жабаев и другие.

Стоит отметить, что Национальный день домбры будет отмечаться в Казахстане каждый год в первое воскресенье июля - в этом году праздник выпал на 1 июля. Указ об учреждении праздника был подписан Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым 13 июня.

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