Домбра - паспорт и бренд казаха: Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем домбры

Президент отметил, что сегодня Казахстан впервые отмечает национальный день домбры - инструмента, олицетворяющего собой дух характер и историю казахской нации.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил концерт более двух тысяч домбристов на площади «Қазақ елі» и поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Домбра - паспорт и бренд казаха, неповторимый облик. В рамках программы «Рухани жаңғыру» домбра вносит уникальный вклад для того, чтобы национальную культуры знали в мире. (...) По решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в список нематериального наследия человечества. Уважение к священной домбре никогда не уходило. Несколько лет назад в Астане был установлен памятник отцу кюя - Курмангазы, в Алматы - открыт памятник известному кюиши Нургисе Тлендиеву», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что сегодня Казахстан впервые отмечает национальный день домбры - инструмента, олицетворяющего собой дух характер и историю казахской нации.

«У каждого народа у каждой нации есть любимые инструменты, мы это хорошо знаем. Но такого древнего на всю Великую степь, объединяющего всех тюркоязычных и не только народов, является наша домбра. Домбра с незапамятных времен сопровождает нас в моменты радости, триумфа и побед. Через звуки струн и мелодий кюев из поколения в поколение передаются наши культурные ценности, традиции, героические сказания. Символично, что национальный день домбры получает свое рождение в Астане - в сердце независимого Казахстана», - подчеркнул Президент. «Домбра - это не просто музыкальный инструмент - это священное наследие. Казахи хранили домбру в почетном месте, а кюиши были почетными гостями, народ возносил их. Это благородное дело продолжается и по сию пору», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в Астане начали праздновать Национальный день домбры. Более двух тысяч музыкантов играют на домбре в едином оркестре у площади монумента «Қазақ елі». Под руководством дирижера Айткали Жайымова домбристы исполнили кюи «Көңіл ашар», «Адай», «Балбырауын», «Ерке Сылқым» и «Сарыарқа».

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