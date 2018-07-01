В Айдахо около десяти человек пострадали при нападении мужчины с ножом
Тридцатилетний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы.
Фото : © AFP 2018 / Frederic J. Brow1 июля 2018, 13:16
Около 10 человек получили ранения в результате нападения с ножом в штате Айдахо в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на АП.
По информации агентства, инцидент произошел в субботу вечером. Тридцатилетний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы. Девять человек получили ножевые ранения и были госпитализированы.
"На данный момент мы никого не потеряли, но ранения очень серьезные", — уточнил представитель полиции.
Нападавший задержан, мотив нападения не установлен.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926118-960f5b85c7ad63a77f5d6bbc5be9bdf6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...