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В Айдахо около десяти человек пострадали при нападении мужчины с ножом

Тридцатилетний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы.

Фото : © AFP 2018 / Frederic J. Brow1 июля 2018, 13:16

Около 10 человек получили ранения в результате нападения с ножом в штате Айдахо в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на АП.

По информации агентства, инцидент произошел в субботу вечером. Тридцатилетний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы. Девять человек получили ножевые ранения и были госпитализированы.

"На данный момент мы никого не потеряли, но ранения очень серьезные", — уточнил представитель полиции.

Нападавший задержан, мотив нападения не установлен.


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