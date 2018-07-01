В Индии автобус слетел в ущелье, 45 человек погибли
Причина аварии пока не известна.
Фото : © AFP 2018 / SDRF1 июля 2018, 13:18
Не менее 45 человек погибли после падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал India TV.
Как передает телеканал, инцидент произошел в воскресенье утром. После падения в ущелье глубиной более 200 метров автобус разорвало на две части.
На место прибыли спасатели, кроме того, власти штата направили на место происшествия команду по реагированию на стихийные бедствия. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу. Восемь человек были госпитализированы.
Причина аварии пока не известна.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926119-9d71d5c4696c4ef9bd76e4897ff86dff
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...