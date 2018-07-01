В Индии автобус слетел в ущелье, 45 человек погибли

Причина аварии пока не известна.

Не менее 45 человек погибли после падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал India TV.

Как передает телеканал, инцидент произошел в воскресенье утром. После падения в ущелье глубиной более 200 метров автобус разорвало на две части.

На место прибыли спасатели, кроме того, власти штата направили на место происшествия команду по реагированию на стихийные бедствия. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу. Восемь человек были госпитализированы.

Причина аварии пока не известна.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!