Cколько раз Назарбаев играл на домбре
Загадку опубликовал ТРК.
Фото : Скриншот с видео1 июля 2018, 14:31
Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видеоролик, где Нурсултан Назарбаев на разных мероприятиях играет на домбре, сообщает zakon.kz
«Сосчитайте, сколько раз Президент играл на домбре?», - сопроводили в телерадиокомплексе Президента свой пост в Инстаграм.
1 июля президент посетил концерт более двух тысяч домбристов на площади «Қазақ елі» и поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры.
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