Cколько раз Назарбаев играл на домбре

Загадку опубликовал ТРК.

Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видеоролик, где Нурсултан Назарбаев на разных мероприятиях играет на домбре, сообщает zakon.kz

«Сосчитайте, сколько раз Президент играл на домбре?», - сопроводили в телерадиокомплексе Президента свой пост в Инстаграм.

1 июля президент посетил концерт более двух тысяч домбристов на площади «Қазақ елі» и поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры.

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