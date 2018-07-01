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Cколько раз Назарбаев играл на домбре

Загадку опубликовал ТРК.

Фото : Скриншот с видео1 июля 2018, 14:31

Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видеоролик, где Нурсултан Назарбаев на разных мероприятиях играет на домбре, сообщает zakon.kz

«Сосчитайте, сколько раз Президент играл на домбре?», - сопроводили в телерадиокомплексе Президента свой пост в Инстаграм.

1 июля президент посетил концерт более двух тысяч домбристов на площади «Қазақ елі» и поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры.


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