Драка пьяных девушек в Павлодаре попала на видео
Полицейским пришлось разнимать дерущихся дам.
Фото : Скриншот с видео1 июля 2018, 14:50
В Павлодаре подрались две девушки. Видеоролик с дракой был опубликован в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
На видео участницы конфликта лежат на асфальте, их сдерживают сотрудники полиции. Вокруг собрались свидетели происходящего.
Подпись к публикации информирует, что инцидент произошел 30 июня на улице Муткенова. По словам автора, с девушками с трудом справились полицейские.
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