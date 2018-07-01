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Драка пьяных девушек в Павлодаре попала на видео

Полицейским пришлось разнимать дерущихся дам.

Фото : Скриншот с видео1 июля 2018, 14:50

В Павлодаре подрались две девушки. Видеоролик с дракой был опубликован в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На видео участницы конфликта лежат на асфальте, их сдерживают сотрудники полиции. Вокруг собрались свидетели происходящего.

Подпись к публикации информирует, что инцидент произошел 30 июня на улице Муткенова. По словам автора, с девушками с трудом справились полицейские.


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