Драка пьяных девушек в Павлодаре попала на видео

Полицейским пришлось разнимать дерущихся дам.

В Павлодаре подрались две девушки. Видеоролик с дракой был опубликован в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На видео участницы конфликта лежат на асфальте, их сдерживают сотрудники полиции. Вокруг собрались свидетели происходящего.

Подпись к публикации информирует, что инцидент произошел 30 июня на улице Муткенова. По словам автора, с девушками с трудом справились полицейские.

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