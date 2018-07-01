В Акмолинской области проводятся масштабные мероприятия, посвященные Ұлттық домбыра күні

Завершится празднование Национального дня домбры концертом «Домбра-party» для молодежи.

В Национальный день домбры по всей области на площадях, у памятников сал-серэ, в учреждениях образования и культуры, детских оздоровительных лагерях проходят мероприятия, посвященные Национальному Дню домбры, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Сегодня участниками более 1000 мероприятий стали тысячи акмолинцев, пришедшие выразить свои чувства величайшему инструменту и главному символу нашей культуры.

В Бурабайском районе на поляне Абылай-хана состоялся праздничный концерт «Домбыра - асыл мұра» и молодежная музыкальная программа «Домбыpa Fest» в центральном городском парке.

В преддверии праздника на родине Биржана сала открыта стела казахскому национальному инструменту «Домбыра».

Повсеместно состоялась акция, в рамках которой вручены сувенирные домбры родителям детей, родившихся в этот день, ставшая важным жизненным посылом для новых граждан Казахстана и для их родителей в духовном становлении детей.

Основные мероприятия прошли в областном центре на площади «Тәуелсіздік». В поддержку республиканской акции состоялась акция «¥лттық домбыра күні» с участием свыше 100 домбристов, исполнившие любимые народом кюи - «Көңіл ашар», «Сарыарка», «Балбырауын», «Ерке сылқым», «Адай» и др.

Продолжением празднеств стал концерт «Бабамыздың үні — сен домбыра» с участием преподавателей и студентов колледжа культуры им.Акана серэ. На площади Абылай-хана преподаватели и студенты музыкального колледжа им.Биржан сала подготовили для горожан праздничную программу «Бабаларға тағзым».

100 лучших виртуозов-кюйши – представители из 7 регионов области приняли участие в республиканском Дне домбры в Астане в массовом домбровом исполнении.

Завершится празднование Национального дня домбры концертом «Домбра-party» для молодежи.

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