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Кто говорит фразу "Абоненттік нөмір бос емес"

Марина Шарипова рассказала, что раньше работала ведущей и обладала хорошей дикцией.

Фото : instagram1 июля 2018, 16:14

Казахстанцы увидели лицо девушки, которая произносит фразу "Абоненттік нөмір бос емес" одного из казахстанских сотовых операторов, сообщает Zakon.kz.

Блогер Марина Шарипова опубликовала видео на своей странице в Instagram, где она на трех языках зачитывает меню автоответчика.

"А вы знали, кто отвечает вам, когда абонент занят? Знайте и не злитесь. Это действительно мой голос звучит в записи автоответчика сотового оператора. Записывали около 8-10 лет назад", - написала девушка.

Марина Шарипова рассказала, что раньше работала ведущей и обладала хорошей дикцией. Сотовому оператору подошел ее голос, и она озвучила еще несколько команд для меню.


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