Особый подарок к 20-летию Астаны от Мангистауской области

Сегодня Президент Нурсултан Назарбаев посетил Дом дружбы и ознакомился с архитектурными особенностями здания.

Мангистаусцы подарили столице красивый Дом дружбы, в целях реализации поручения Главы государства на XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, прошедшей 28 апреля в городе Астана, сообщает Zakon.kz.

Здание, подаренное мангистаусцами, наглядно демонстрирует слова Президента: «Астана – город общенационального единства и согласия».

Сегодня Президент Нурсултан Назарбаев посетил Дом дружбы и ознакомился с архитектурными особенностями здания.

Символ дружбы и независимости – Дом дружбы – был сдан за 2 месяца и находится по адресу: улица Бауыржана Момышулы, 24, в Алматинском районе города Астаны. Подрядчиком выступил Общественный фонд «Достык-Казахстан»

Новый Дом дружбы состоит из 3 этажей. На первом этаже находятся выставочный зал, актовый зал и кабинеты КГУ «Қоғамдық келісім» и общественных структур Ассамблеи народа Казахстана. На втором этаже расположились и радуют глаз конференц-зал, музей и кабинеты этнокультурных объединений. Хореографический зал, студия вокала, столовая и комната работников находятся на цокольном этаже. Для гостей и сотрудников сооружена удобная автостоянка и вокруг здания Дома дружбы все облагорожено и обустроено.

Член Ассамблеи народа Казахстана Салман Героев от имени всех общественных объединений поблагодарил Главу государства за столь прекрасный подарок, преподнесенный накануне 20-летнего юбилея столицы.

Подарок от Мангистауской области станет украшением сердца нашей страны – Астаны и будет радовать гостей и жителей своей красотой.

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