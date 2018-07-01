Назарбаев прошел по вело-пешеходному мосту через реку Есиль

В ходе посещения объекта Глава государства ознакомился с его технико-эксплуатационными характеристиками.

Аким Атырауской области Н.Ногаев сообщил Нурсултану Назарбаеву, что мост обеспечит связь пешеходных потоков и велосипедной сети парковой зоны и набережной линии правого берега реки Есиль, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Если посмотреть на мост сверху, то видно, что его оболочка напоминает форму рыбы, которая является символом Атырауской области, - отметил Н.Ногаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что новый мост - это достойный подарок Атырауской области, который долгие годы будет служить жителям и гостям столицы.

- Астанчане должны быть благодарны всем нашим регионам, которые приняли участие в подготовке этих объектов. Столицу строила вся страна, и радоваться должна вся страна, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, аким города Астаны А.Исекешев презентовал Нурсултану Назарбаеву объекты инфраструктуры велосипедного транспорта общей протяженностью 56 км, которые проложены через набережную, левый берег реки Есиль, сооружения комплекса ЭКСПО и призваны соединить лыжно-роллерную трассу городского парка и велодорожку, проходящую через «зеленый пояс» от поселка Ильинка. Велотреки оснащены «умными технологиями»: скамейками со специальными столиками и велопарковками, wi-fi и зарядками для телефонов.

В завершение осмотра на сцене амфитеатра под открытым небом была представлена театрализованная концертная программа «Ұлы дала жүрегі - Астанама», организованная работниками филармонии и концертными коллективами Атырауской области.

Дизайн моста соответствует мировым трендам в архитектуре, имеет современный вид и создает внутри пешеходной зоны причудливую игру света и тени.

Общая длина объекта - 313,5 м, ширина - 10,5 м. Мост включает шестиметровую пешеходную полосу, трехметровую велодорожку, полосу безопасности шириной 0,5 м и две полосы по 0,5 м для устройства перильного ограждения. Для покрытия моста использован литакрил. Конструкция спроектирована и построена с учетом погодных условий, в том числе ветровой нагрузки, и весит 1920 тонн.

Вело-пешеходный мост и велосипедная инфраструктура возведены акиматами Атырауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Жамбылской областей в рамках проекта «Регионы в дар Астане».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!