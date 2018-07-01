Появились подробности захвата заложников в московском супермаркете

В настоящий момент в заложниках у него находится один человек — женщина-кассир, работающая в супермаркете.

Личность мужчины, захватившего заложников в супермаркете «Дикси» на севере Москвы, по-прежнему не установлена, однако, предположительно, он является жителем района, где располагается магазин. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщил «Ленте.ру» источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, нападавший одет в тренировочные штаны и тапки и вооружен ножом. В настоящий момент в заложниках у него находится один человек — женщина-кассир, работающая в супермаркете. Мужчина требует 250 тысяч рублей. С ним ведутся переговоры, которые пока не увенчались успехом.

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» представитель торговой сети Юлия Чернышова, мужчина взял в заложники посетителя магазина, а не сотрудника.

Ранее в воскресенье сообщалось, что неизвестный напал на посетителей супермаркета «Дикси» на Большой Академической улице с ножом, порезал руки одной из женщин, а затем приставил ей нож к горлу и начал требовать деньги. Кроме того, он настаивал на переговорах с сотрудниками ФСБ.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и машины скорой помощи. Магазин оцеплен.

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