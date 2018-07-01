В Павлодаре отметили День домбры

Вместе с горожанами День домбры в гагаринском парке отметили павлодарские татары и башкиры, у которых праздник совпал с народным гулянием Сабантуй.

Празднования национального Дня домбры прошли в этноауле парка имени Гагарина, передаёт Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Вместе с горожанами День домбры в гагаринском парке отметили павлодарские татары и башкиры, у которых праздник совпал с народным гулянием Сабантуй.

- Праздник открыл масштабный флешмоб, в котором приняли участие 200 домбристов. В танце они выстроились в форме национального инструмента и сыграли кюй известного композитора, нашего земляка Жаяу Мусы «Құм жылан», - рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Ардак Райымбеков. – Наш сегодняшний праздник направлен на популяризацию всей национальной музыки, знакомством с истоками казахской культуры.

Необычный подарок ко Дню домбры подготовила областная библиотека имени С. Торайгырова. Библиотекари представили двухметровую инсталляцию домбры, которую составляли два дня. На такой музыкальный инструмент ушло 500 книг.

- Книги для инсталляции мы не склеивали, а поставили друг на друга, чтобы не испортить, - отметила сотрудник областной библиотеки имени С. Торайгырова Александра Кочеткова. - Все они – об истории казахов и их культуре, поэтому наша домбра символизирует богатое культурное наследие степного народа. Также мы сегодня выставили книги о самом инструменте, его особенностях, нотные записи.

К празднованию Дня домбры присоединилось татаро-башкирское этнокультурное объединение, которое сегодня отмечает Сабантуй.

- Сегодня все казахстанцы впервые отмечают День домбры, и мы принимаем эстафету в его праздновании, - рассказала председатель республиканского молодёжного движения конгрессв татаро-башкир Элина Паули. - Концерт татаро-башкирского центра начался с песни на татарском «Думбра». У наших народов этот инструмент тоже пользовался популярностью.

В Павлодарской области татары и башкиры отмечают праздник плуга Сабантуй последние тридцать лет. Традиционно после посевной они устраивают массовые гуляния, угощают гостей национальной кухней, проводят игры и, конечно же, поют песни и танцуют. Кроме этого в парке Гагарина расположилась выставка прикладного творчества, в которой поучаствовали порядка 40 ремесленников. Есть специальные зоны для детских игр и спортивных состязаний. По словам Элины Паули, павлодарский Сабантуй обычно собирает несколько тысяч горожан, причём это не только татары и башкиры, но и представители других национальностей.

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