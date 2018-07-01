Боец MMA симулировал сердечный приступ, не захотев побеждать своего кумира

Во время поединка Айви после одного пропущенного удара ногой от соперника схватился за сердце, но продолжил бой и стал атаковать Фултона.

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джонатан Айви во время боя против Тревиса Фултона попытался симулировать сердечный приступ. Это произошло на турнире в американском городе Индиана, пишет Вести.ru.

Во время поединка Айви после одного пропущенного удара ногой от соперника схватился за сердце, но продолжил бой и стал атаковать Фултона. Впрочем, боец не стал добивать своего оппонента и просто перестал избивать его. Вскоре Айви просигнализировал о том, что не собирается продолжать бой.

Очевидцы боя предположили, что такой поступок был проявлением своего уважения к Фултону. По окончании поединка Айви подтвердил это и сказал, что просто не смог "добить в лицо кумира". Это подтверждает и имеющаяся у него на одной из ног татуировка Фултона.