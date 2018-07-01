Захватившего заложников в московском супермаркете задержали

Мужчина, предположительно, является жителем района, где располагается магазин.

Сотрудники полиции освободили заложницу, которую мужчина с ножом удерживал в супермаркете «Дикси» на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как отмечается, в результате нападения сотрудница магазина получила «незначительные травмы». «Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в пресс-службе.

Сам нападавший в настоящее время задержан, с ним проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее в воскресенье сообщалось, что неизвестный напал на посетителей супермаркета «Дикси» на Большой Академической улице с ножом, порезал руки одной из женщин, а затем приставил ей нож к горлу и начал требовать деньги.

Кроме того, он настаивал на переговорах с сотрудниками ФСБ. Позже стало известно, что мужчина, предположительно, является жителем района, где располагается магазин.

Источник: Lenta.ru

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