В Уральске насмерть сбили велосипедиста

Погибшему не более 35 лет.

ДТП произошло сегодня, 1 июля, около 16.00 на путепроводе в сторону поселка Деркул, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Автомобиль марки Seat сбил едущего впереди велосипедиста. Руководитель МПС УВД г. Уральска Муслим Жардемов рассказал, что погибшему не более 35 лет.

- Водитель говорит, что он и велосипедист ехали в одном направлении и что он скоростной режим не превышал. По словам водителя, велосипедист резко вильнул, - рассказал Муслим Жардемов.

По словам руководителя МПС г.Уральска, велосипедист ударился о лобовое стекло машины.

Мужчина скончался на месте происшествия.

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