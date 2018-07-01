Жертв и пострадавших нет.

В Астане упал башенный кран, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КЧС МВД РК случай подтвердили.

"В 15:04 в районе Есиль, на пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Алматы, при монтаже башенного крана произошло обрушение части башенного крана на рядом стоящий башенный кран в строящемся ЖК", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работает комиссия МИР РК.

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