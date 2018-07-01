В Астане упал башенный кран
Жертв и пострадавших нет.
Фото : пресс-служба КЧС МВД РК1 июля 2018, 19:49
В Астане упал башенный кран, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе КЧС МВД РК случай подтвердили.
"В 15:04 в районе Есиль, на пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Алматы, при монтаже башенного крана произошло обрушение части башенного крана на рядом стоящий башенный кран в строящемся ЖК", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работает комиссия МИР РК.
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