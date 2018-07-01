Определился победитель «Қазақстан Барысы-2018»

На «Барыс Арене» в Астане завершился республиканский турнир по национальной борьбе «Қазақстан Барысы», сообщает Sports.kz.

В финальной схватке сошлись Ержан Шынкеев (Караганда) и Ерасыл Кажыбаев (Аскер Барысы). Победу в этом поединке одержал Шынкеев. Он же стал обладателем главного приза соревнований — 25 миллионов тенге, золотого чемпионского пояса и трофея «Тайтуяк». Кажыбаев также удостоился финансового приза за второе место — 5,5 миллиона тенге — и серебряного пояса.

Напомним, в прошлом году победу на «Қазақстан Барысы» одержал борец Еламан Ергалиев. В этом году он уступил в четвертьфинале Кажыбаеву. «Қазақстан Барысы-2018» состоялся уже в восьмой раз. На этот розыгрыш съехались 37 борцов из всех регионов страны и городов республиканского значения.





