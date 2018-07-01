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Назарбаев: Счастья долго не бывает

На официальной странице Акорды в Instagram появилось видео с интервью Президента

Фото : Today.kz1 июля 2018, 21:06

Нурсултан Назарбаев рассказал в чем, на его взгляд, заключается счастье, сообщает Zakon.kz.

На официальной странице Акорды в Instagram появилось видео с интервью Президента.

«Счастье долго не бывает. Все думают, что это счастье - это что-то такое вечное. Счастье - это одно мгновение. Счастье - это когда внуки и дети обнимают за шею мягкими ручонками. Недавно прочитал, что в университете в Лондоне провели исследование, спросили 15 тысяч человек: «Что такое счастье?», и на первом месте оказались дети, семья», - сказал Нурсултан Назарбаев.


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