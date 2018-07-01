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Попытка акулы утащить человека под воду попала на видео

Пострадавшая пыталась покормить с лодки некрупных представителей вида ржавых акул-нянек.

Фото : tourprom.ru1 июля 2018, 21:26

В Австралии сняли на видео попытку акулы утащить под воду женщину, которая пыталась покормить хищника с рук. Об этом сообщает РИА Новости.

Пострадавшая пыталась покормить с лодки некрупных представителей вида ржавых акул-нянек. На опубликованной записи видно, как одна из них внезапно совершает резкое движение, и "жертва", не устояв на ногах, падает.

По словам женщины, акула схватила пищу вместе с ее пальцем.

"Все произошло мгновенно. Единственное, о чем я могла думать — это о том, что я лишилась пальца. Она зажала его во рту, и мне казалось, что он слезает с кости", — рассказала она.

Однако опасения пострадавшей оказались напрасными. Врачи в госпитале констатировали у женщины трещину в кости и повреждение связки.


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