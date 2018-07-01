Трамп обвинил Евросоюз в том, что он "устраивает США ужасные вещи"

Он напомнил, что торговый профицит ЕС с США превышает 150 миллиардов долларов в год.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз ведет себя в торговле не лучше Китая, передает РИА Новости.

В эфире Fox News Трампа спросили, не следует ли привлечь европейских союзников к торговым мерам против Китая.

"Ну извините. Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи. Посмотрите на ситуацию с машинами. Они посылают нам "мерседесы", а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами — они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию", — сказал Трамп.

Он напомнил, что торговый профицит ЕС с США превышает 150 миллиардов долларов в год. При этом Трамп заявил, что он "любит Европейский Союз".

"Мои родители родились в Европейском Союзе, до того, как он был… Я люблю все эти страны — Германию, Шотландию", — сказал Трамп. В Шотландии, которая является не страной, а частью Великобритании, родилась мать Трампа Мэри Энн. Отец Трампа Фред Трамп родился в Нью-ЙоркеПошлины и ответные меры.

Пошлины и ответные меры

В конце марта Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в Поднебесной.

Позже США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины. Так Вашингтон намерен преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Пекином.

По подсчетам американской администрации, Китай будет терять на новых сборах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

В ответ на это Китай ввел пошлины на 128 американских товаров, а затем решил распространить их еще на 106 товаров. Сроки введения торговых мер зависят от того, когда власти Соединенных Штатов объявят о введении своих ограничений на товары из Поднебесной.

В мае стороны условились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в торговле с Китаем, значительно увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай, не вести торговую войну и прекратить введение взаимных торговых пошлин.

Однако потом Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом 50 миллиардов долларов в год. Китайские товары начнут облагать пошлинами с 6 июля. При этом Трамп предупредил, что если Пекин ответит на эти меры, то Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины.

Несмотря на это, китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25%-ную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов также начнет действовать с 6 июля.

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