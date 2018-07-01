SpaceX отправила на МКС летающего робота с искусственным интеллектом

Как уверяют разработчики, робот адаптирован к терминам космонавтов и обладает характером логико-сенсорного интроверта.

Компания Илона Маска SpaceX 29 июня успешно запустила с мыса Канаверал ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, пишет Вести.ru.

Он доставит на Международную космическую станцию (МКС) почти три тонны груза, в том числе робота, который станет «первой формой искусственного разума на МКС» и помощником астронавтам.

Робот CIMON (Crew Interactive Mobile CompanioN, мобильный интерактивный помощник экипажа) создан европейским авиастроительным концерном Airbus и немецким центром авиации и космонавтики (DLR) совместно с корпорацией IBM. По форме он напоминает шар диаметром 32 сантиметра, на котором выводится схематическое изображение лица.

Устройство оснащено камерами, микрофоном и динамиками, вентиляторами для перемещения в условиях микрогравитации и ультразвуковыми сенсорами для определения своего места в пространстве. Он также способен распознавать человеческую речь и обучаться.

Как уверяют разработчики, робот адаптирован к терминам космонавтов и обладает характером логико-сенсорного интроверта. Помимо технической информации, нейросеть, загруженная в операционную систему робота, сможет выявлять настроение космонавтов и сочувствовать им — радоваться или сопереживать.

Такой подход, по словам разработчиков, позволит снизить психологическую нагрузку на экипаж и облегчит работу на орбите. Впрочем, для защиты частной жизни астронавтов у робота есть кнопка, которая временно останавливает передачу данных в облако.

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