Эмир Кустурица вручил приз легенде казахстанского кино

Асанали Ашимов и Самал Еслямова получили призы за вклад в развитие казахстанского кинематографа.

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица и французский актер Венсан Кассель вручили призы казахстанским деятелям кино в рамках XIV международного кинофестиваля "Евразия", передает Sputnik.

Награду Герою труда Казахстана и лауреату Государственной премии СССР вручил Асанали Ашимову вручил Кустурица.

"Я очень счастлив, что могу сказать спасибо вашей родине, которая сделала Евразийский фестиваль. Начало вашей карьеры было в прошлом веке, но это очень важно, что сегодня вы получили такую награду", — сказал Кустурица.

Асанали Ашимов поблагодарил за высокую оценку его творчества.

Приз за вклад в развитие казахстанского кино также получила актриса Самал Еслямова.

"Это очень волнительно. Даже волнительнее, чем в Каннах", — сказала Еслямова, которой награду вручил звезда французского кино Венсан Кассель.

Еслямова в этом году вошла в состав жюри короткого метра "Евразии". Ей предстоит оценить 36 конкурсных работ.

"Я ценю художественную ценность. Я очень хочу, чтобы художественный вымысел меня обманул в хорошем смысле", — отметила актриса.

Она добавила, что счастлива находиться на родине.

"Я здесь родилась и сформировалась. Роль Казахстана (в моем становлении) велика. Эту роль (в фильме "Айка") я делала за пределами Казахстана. Но я казахстанка, казашка", — ответила Еслямова на вопрос Sputnik.

Ранее стало известно, что Самал Еслямова сыграет в фильме о трагедии в Алматинской области. Речь идет о гибели трех продавцов крупного рогатого скота, которые осенью 2016 года исчезли при странных обстоятельствах и были найдены мертвыми.

"Я не могу ничего сказать, мы ведем в настоящий момент переговоры. Да, я слышала об этой трагедии", — сказала Еслямова.

В воскресенье в столице Казахстана стартовал XIV Международный кинофестиваль "Евразия". По красной ковровой дорожке прошлись популярный французский актер Венсан Кассель, югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица, обладательница приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале Самал Еслямова, российские актеры Равшана Куркова и Андрей Соколов, а также казахстанские звезды Асанали Ашимов, Санжар Мади и другие.

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