Как защитить себя от послеотпускной депрессии

Очень вероятно, что вам придется столкнуться с весьма неприятным состоянием — послеотпускной хандрой.

Треть лета позади. Вы только что вернулись из отпуска или только собираетесь отдохнуть? Очень вероятно, что вам придется столкнуться с весьма неприятным состоянием — послеотпускной хандрой. Само собой, вы скучаете по ласковому морю или впечатляющей архитектуре места, которое посетили. Но как быть, если одна мысль о привычной жизни вызывает приступ отчаяния?

1. Возьмите с собой напоминания о доме



Исследования показывают, что небольшие мелочи, напоминающие нам о доме, убивают сразу двух зайцев. Во-первых, помогают справиться с потерянностью и неуверенностью в непривычной обстановке. А во-вторых, позволяют настроиться на обратный путь. Вы удивитесь, какую услугу окажет вам одно небольшое фото, любимая кружка или браслет, подаренный родным человеком.

2. Закладывайте дни на восстановление

Смена часовых поясов — досадное, но не самое критичное препятствие для хорошего самочувствия. Гораздо сильнее на нас влияет резкое погружение в рутину, проблемы и рабочие обязанности.

Планируйте свой отпуск с учетом обязательных дней для «переключения». Даже если вы отдыхали буквально в соседнем городе, пара свободных дней дома перед выходом на работу даст вам время на моральную акклиматизацию.

Маленькая хитрость: постарайтесь сделать своим первым рабочим днем вторник. Избежать давящей ауры рабочего понедельника — мелочь, а приятно.

3. Не забрасывайте тренировки во время отпуска

Даже если вы привыкли к многочасовым тренировкам в зале, придерживаться такой программы в отпуске довольно сложно. Да в этом и нет необходимости: достаточно устраивать себе небольшие нагрузки просто ради поддержания тонуса. Можно грамотно совместить приятное с полезным, попробовав какой-нибудь новый вид активности, распространенный в месте отдыха: серфинг, сноубординг, йогу или альпинизм.

Неоспоримый плюс постоянной физической активности в том, что она дает вам ощущение эмоциональной и физической стабильности. Вашему телу будет легче перенести смену обстановки и часовых поясов, если вы поддерживаете себя в форме.

4. Подготовьтесь к тому, что вас ждет

Для многих людей одним из самых болезненных моментов в возобновлении рабочего процесса является столкновение со всеми переменами, которые произошли в их отсутствие. Если вы последуете совету из пункта № 2, у вас будет возможность связаться с коллегами и разведать обстановку. Совершенно необязательно включаться в решение рабочих проблем в свое законное отпускное время, однако правило «Предупрежден — значит вооружен» здесь однозначно к месту.

При этом помните: залог качественного отдыха — никакого намека на работу. Постарайтесь не отвечать на рабочие звонки и письма непосредственно во время поездки.

5. Планируйте новый отпуск немедленно



Пускай до новой поездки еще куча времени и все еще сто раз изменится — суть в самом процессе. Доктор психологии Дэн Бейкер убежден, что планирование отпуска доставляет нам почти столько же удовольствия, сколько сам отпуск. Думая о счастливой и безмятежной поре в будущем, вы в настоящем становитесь более счастливым и расслабленным.

6. Внедряйте новый опыт в повседневную жизнь

Воспоминания об отпуске не растворятся в череде будней, если вы прочно свяжете его со своей обычной жизнью. Очень круто, если путешествие открыло для вас новое хобби или вдохновило учить иностранный язык. Однако не всем такие перемены даются легко, поэтому попробуйте запомнить новое блюдо и отныне заказывайте его в ресторанах по возвращении; ищите в интернете интересные факты о месте, в котором побывали, или возьмите за привычку регулярно пользоваться трофеями из путешествия.

7. Переосмыслите повседневность

Последний пункт, разумеется, не для всех. Но, если послеотпускная депрессия преследует вас из раза в раз и возвращение домой делает вас по-настоящему несчастным, возможно, вы не просто скучаете по свободным денькам. Подумайте о том, что делало вашу поездку особенной и что именно (работа, окружение, стиль жизни) сейчас угнетает вас больше всего.

Дайте себе время на размышление: спонтанная ломка всего привычного чаще заканчивается еще большими проблемами, нежели их решением. Поговорите с родными, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту. Отпуск и путешествия могут не решить ваши трудности, но точно станут их отличным индикатором.



Источник: AdMe.ru

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