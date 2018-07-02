Жара в Баку поставила рекорд за 120 лет

Температура является рекордной как для июля, так и для всего летнего сезона.

1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове зарегистрирован рекордный температурный показатель за последние 120 лет: 43-44 градуса, пишет АЗЕРТАДЖ.

По сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксирован рекордный температурный показатель за весь период инструментального наблюдения (120 лет).

1 июля температура воздуха составила плюс 43-44 градуса. Предыдущий рекорд для Баку был зафиксирован в августе 2017 года - 41,6 градуса тепла.

Зарегистрированная температура является рекордной как для июля, так и для всего летнего сезона.

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