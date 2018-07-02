В зоопарке Лондона животных спасают от жары необычным способом
Животным очень нравится такое решение.
Фото : © REUTERS / Toby Melville2 июля 2018, 07:27
Для того, чтобы помочь животным перенести аномально высокую температуру воздуха, в Лондонском зоопарке решили давать им необычное мороженое, сообщает РИА Новости со ссылкой на CGTN.
Десерт для животных не содержит сахара и представляет собой ледяные шарики из сока с разными добавками. Например, для гориллы и обезьяны сайрими — с семенами, грецкими орехами и нутом.
На кадрах видео заметно, что животным очень нравится такое решение.
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