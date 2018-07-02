ДТП в Алматы: столкнулись пять машин, пострадали дети

На место приехала скорая помощь, но от госпитализации пострадавшие отказались.

Массовое ДТП произошло по улице Саина, не доезжая улицы Толе би, в Алматы, сообщили Sputnik очевидцы.

По словам очевидцев и водителей, автомашина Toyota Camry двигалась по улице Саина в северном направлении, не доезжая Толе би. Водитель начал притормаживать, за ним следовал Mitsubishi Galant, которая на полном ходу ударила Toyota Camry.

После чего водители вышли из машины и пока разбирались, в северном направлении двигалась еще одна автомашина Mitsubishi Galant, она ударила Mitsubishi Galant, которую выкинуло в крайний левый ряд.

В это время там ехал Lexus LX 470. Этот автомобиль ударил Mitsubishi Galant и Toyota Camry, после чего остановился, а второй Mitsubishi Galant с места ДТП уехал.

Чуть позже в северном направлении двигался Mercedes-Benz C-Class. Водитель, увидев людей на автодороге, дал по тормозам, но на мокром асфальте машину занесло, и она на полном ходу врезалась в Mitsubishi Galant, который ударил Toyota Camry.

В результате аварии пострадали двое детей из автомашины Mitsubishi Galant. На место приехала скорая помощь, от госпитализации они отказались.

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