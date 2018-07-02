Подозреваемый в преступлении бизнесмен экстрадирован в Казахстан из Чехии

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана из Чехии для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Владимир Чаплинский, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Соответствующий запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче указанного лица удовлетворен Министерством юстиции Чехии.

"Задержанный подозревается в том, что в 2007 году, являясь директором ТОО «Агат-7», заключил договор с госучреждением на строительство школы в г.Балхаш. Используя свое служебное положение, путем внесения в акты выполненных работ ложных сведений, похитил деньги на сумму более 39 млн.тенге.После совершения преступления Чаплинскому удалось скрыться от органа уголовного преследования, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск. Генеральная прокуратура добивалась выдачи Чаплинского с 2011 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время В.Чаплинский водворен в следственный изолятор Астаны.

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