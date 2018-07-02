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Турсенгали Алагузов обратился к сыну

Он поздравил Арсена с днем рождения.

Фото : azh.kz2 июля 2018, 09:51

Турсенгали Алагузов опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил сына с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

"Сынок, поздравляю с днем рождения! Я понимаю, что у нас сложные отношения, тем не менее, ты мой сын, данный Аллахом, и я желаю тебе здоровья, успехов в жизни! Я вас всегда любил и буду любить. Сейчас ты живешь чувствами, придет время и ты все поймешь разумом. Береги себя и будь счастлив", - подписал он фотографию.

"На вас похож: глаза, улыбка", "А разве не из-за чувств вы ушли из семьи?", "Если любил бы не бросил бы в пол пути", "Вы с первой женой, много чего проходили. Это её награда, что вы достигли такую высоту, и в конце когда бабки лишние появились, бросили семью. Так что, всем женщинам советую не жалеть мужчин,, пусть пашут", - прокомментировали подписчики.

В конце марта Арсен Алагузов написал отцу открытое письмо, в котором говорится о том, что после ухода из семьи отец оставил массу нерешенных дел, а также заявил, что он не общается с детьми.


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