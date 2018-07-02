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Цены на нефть пошли на спад из-за Саудовской Аравии

C 25 по 29 июня цены на нефть значительно выросли.

Фото : Газета.ру2 июля 2018, 10:09

Нефть скорректировала курс после отчета о росте добычи в Саудовской Аравии до 10,7 млн баррелей в сутки, передает агентство Regnum.

На торгах в Лондоне стоимость барреля нефти марки Brent к 00:58 GMT (02:58 мск) 2 июля составила $78,52, цена упала на 71 цент (0,9%). Стоимость нефти WTI снизилась также на 71 цент (1%) до $73,44 за баррель.

Как сообщают СМИ, с 25 по 29 июня цены на нефть значительно выросли благодаря снижению экспорта из Ирана, Ливии и Канады. Нефть WTI за прошедшую неделю выросла на рекордные 8%.


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