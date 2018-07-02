Трое детей выпали из окон в Карагандинской области

Спасатели в очередной раз напомнили о технике безопасности и призвали внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

За последние дни в Карагандинской области произошло 3 случая выпадения детей из окон, оставшихся без присмотра взрослых, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Так, 1 июля в Караганде упал с окна 5-го этажа и скончался ребенок 2014 г.р. 30 июня в Абае упал с окна 5-го этажа и госпитализирован в больницу ребенок 2017 г.р. 28 июня в Темиртау упал с окна 6-го этажа и госпитализирован ребенок 2015 г.р.

Спасатели в очередной раз напомнили о технике безопасности и призвали внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

Не оставлять открытыми окна, если в квартире находятся малолетние дети; не позволять ребенку стоять на подоконнике; необходимо убрать от окон все виды мебели; не рассчитывать на надежность москитной сетки; рекомендуется поставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят открыть окно более чем на несколько сантиметров.

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