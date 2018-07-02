Программу жилищного строительства «Нұрлы жер» утвердило правительство РК

Важнейшими инструментами обеспечения населения жильем являются привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование государственно-частного партнерства.

Постановлением правительства Казахстана от 22 июня 2018 года утверждена государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер», передает Zakon.kz.

Как отмечается, программа жилищного строительства «Нұрлы жер» разработана в рамках действующей Системы государственного планирования.

В 2017 году стартовала Программа жилищного строительства «Нұрлы жер», принятая по поручению главы государства, данному на расширенном заседании Правительства РК 9 сентября 2016 года, и предусматривающая внедрение новых подходов стимулирования жилищного строительства для повышения доступности жилья широким слоям населения и интеграции в нее вопросов жилья из действующих программ.

В государственной жилищной политике были переведены акценты с прямого на внебюджетное финансирование. Средства в сфере жилищного строительства, выделенные в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и программы развития регионов до 2020 года, сконцентрированы и перераспределены в настоящей программе.

Важнейшими инструментами обеспечения населения жильем являются привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование государственно-частного партнерства.

Для улучшения возможностей приобретения жилья каждой семьей главой государства 5 марта 2018 года в Обращении к народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента» поручено Национальному Банку разработать новую ипотечную программу «7-20-25», основными условиями которой будут ставка вознаграждения по кредиту не более 7% в год, первоначальный взнос не более 20%, срок кредита до 25 лет.

Как предусматривается, что миллионы казахстанцев получат возможность приобрести жилье на выгодных условиях.

«Реализация данной инициативы станет огромным толчком в развитии индустрии жилищного строительства и создаст огромный мультипликативный эффект для дальнейшего роста экономики всей страны в целом», - говорится в документе.

В целом реализация программы с привлечением потенциала частных инвестиций и поддержка предпринимательской активности станут основой для развития строительной индустрии, внесут значимый вклад в общее социально-экономическое развитие республики.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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