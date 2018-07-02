Женщина сбежала с детьми от мужа-дебошира в Алматы

Ее родители не принимали дочь, боялись слухов и мнения родственников и каждый раз отправляли к мужу.

Депутат и экс-детский омбудсмен Загипа Балиева рассказала в Facebook историю 35-летней женщины, которая сбежала с детьми от мужа-тирана, передает Zakon.kz.

По словам Балиевой, женщина рано вышла замуж и родила троих детей. Старшей дочке 14, второму сыну 9, самому маленькому чуть больше года. За годы брака она перетерпела постоянные побои, унижения, пьянство мужа. Женщина пыталась уйти, но родители не принимали, боялись слухов и мнения родственников и каждый раз отправляли к мужу.

"Как-то раз, зимой, муж снова пришел домой пьяный. Она выскочила почти раздетой, вместе с детьми на улицу и побрела в сторону вокзала. Она всегда так делала, когда муж напивался и мог избить, не только ее, но и детей. На вокзале она познакомилась с неравнодушной женщиной, которой почему -то рассказала все без прикрас. Вероятно уже устала держать в себе. Женщина созвонилась со своей подругой в другом городе, назовем ее Жанной, у которой был большой дом и та с радостью согласилась приютить у себя Алию и детей. Женщина купила им билеты на ближайший автобус и Алия уехала в Алмату, в новую жизнь", - написала Балиева.

На тот момент Алие было 35. Она ни разу в жизни не работала, была малограмотной

"Начала поиск работы с первого дня как они с детьми приехали к Жанне. После нескольких попыток, удача улыбнулась Алие, ей предложили работу дом -работницы. Теперь у нее появились свои первые деньги. Помимо этого она стала брать еще разовые заказы на уборку. Алия делала свою работу на столько хорошо, что уже через два месяца к ней стояла очередь из клиентов. Все это время ее поддерживала Жанна, радовалась ее успехам, помогла оформить документы, устроить детей в школу и сад. Жанна страшно расстроилась, когда Алия спустя 4 месяца сказала, что теперь она может снять жилье сама и хочет начать свою жизнь", - рассказала Балиева.

Прошел год, ее дети ходят в школу и садик. Родители, которые в самом начале требовали возвращения Алии к мужу, успокоились и дали ей возможность жить. Ее муж больше не тревожил ни Алию, ни детей.

По словам депутата, история не выдуманная. Она напоминает, какой может быть судьба человека, если ему просто вовремя подставить плечо.

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