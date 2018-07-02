Как актюбинцы отпраздновали Национальный День домбры

Большой праздник в честь Национального дня домбры стартовал 30 июня.

По инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева казахстанцы в этом году впервые отмечают Национальный день домбры. В Актюбинской области к организации праздника подошли с особым размахом. Во всех населенных пунктах прошло около 750 мероприятий, в которых приняли участие 270 тыс. жителей области, передает Zakon.kz.

Большой праздник в честь Национального дня домбры стартовал 30 июня. У шестиметровой домбры, установленной в центре Актобе два года назад, прошел парад и смотр домбристов.

1 июля звуки великой степи также наполнили весь областной центр. Свою любовь к национальному музыкальному инструменту одновременным исполнением бессмертных произведений выдающихся композиторов казахского народа сразу на 6 открытых площадках в разных точках города выразили сотни профессиональных музыкантов и любителей.

Начавшиеся ранним утром праздничные мероприятия длились почти 12 часов. Для всех жителей и гостей Актобе и районных центров были организованы концерты домбристов, мастер-классы по обучению игры на домбре и ремесленников по дереву, конкурсы молодых кюйши, экспозиционные и книжные выставки, домбыра-пати, ярмарки изделий национально-прикладного искусства и музыкальные викторины. Специальные развлечения были подготовлены для самых юных гостей праздника.

Отличились актюбинцы и тем, что в регионе 1 июля подарили домбру каждому родившемуся первенцу в семье.

Главное торжество началось в 18 часов на площади Центрального стадиона. Его финальным аккордом стал флешмоб 500 домбристов, которые перед футбольным матчем «Актобе» - «Шахтер» сыграли на стадионе кюи «Балбырауын» и «Адай» Курмангазы, «Би күйі» Ахмета Жубанова.

Отметим, оркестр национальных инструментов актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой в этот день радовал своим творчеством жителей и гостей столицы нашей страны на открытии музея казахских национальных инструментов.

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