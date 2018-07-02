В Алматы состоялся выпуск молодых офицеров

В торжественном выпуске приняли участие ветераны Вооруженных Сил РК, командование учебного заведения, родители, родственники, представители местных исполнительных органов.

В Военном институте Сухопутных войск состоялась торжественная церемония выпуска лейтенантов, передает Zakon.kz.

Среди выпускников 8 отличников учебы, которые получили диплом с присуждением нагрудного знака «Әскери оқу орнын үздік бітіргені үшін».

В торжественном выпуске приняли участие ветераны Вооруженных Сил РК, командование учебного заведения, родители, родственники, представители местных исполнительных органов и общественных организаций.

Напомним, что институт включен в Перечень учебных заведений совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Среди выпускников текущего года - офицеры Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

В ходе торжественного мероприятия гостям продемонстрированы показательные выступления курсантов по рукопашному бою, строевые приемы с оружием, выставка вооружения и военной техники. Торжественное мероприятие завершилось церемонией ритуала прощания выпускников с Боевым знаменем и традиционным вальсом молодых лейтенантов.

Следует отметить, что за годы существования Военного института Сухопутных войск подготовлено более 18000 офицеров по различным специальностям, которые в настоящее время проходят службу в Вооруженных Силах Республики Казахстан, умножая славу учебного заведения. Многие выпускники командуют крупными воинскими подразделениями и ведомствами, заслужили высокие воинские звания и удостоены правительственных наград.

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