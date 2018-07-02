Самые яркие свадебные снимки

Первые ассоциации со словом «свадьба» - это красота, радость, шумное веселье и бесконечные поздравления!

"Бесстрашные фотографы" собирают лучших мастеров свадебной фотографии со всего мира, передает bigpicture.ru.

Недавно группа судей представила очередную тщательно подобранную коллекцию из 204 самых впечатляющих снимков. Маленькая гостья свадьбы, заснувшая на алтаре, катание на каруселях, прогулка медведя по соседству с невестой - на этих фотографиях изображены эмоциональные моменты, по которым в конце концов и запоминаются праздники.

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